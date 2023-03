Esporte Neymar passa por cirurgia no Catar, nesta sexta, com o médico da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Neymar sofreu grave lesão no tornozelo durante partida do PSG contra o Lille pelo campeonato francês. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A cirurgia que o atacante Neymar, do PSG, fará no tornozelo direito acontecerá nesta sexta-feira (10), em Doha, no Catar. O jogador estará sob os cuidados dos médicos do clube e também da seleção.

Rodrigo Lasmar, responsável médico da CBF, embarcou quarta-feira para o país árabe e integra a mesa de cirurgia junto aos colegas do clube francês. O médico atendeu pedido pessoal do atacante Neymar, com quem tem relação direta há alguns anos, principalmente pelo convívio na Seleção Brasileira.

O craque da Paris Saint German sofreu lesão no ligamento do tornozelo direito, que lhe tirou da temporada europeia.

O camisa 10 da seleção será operado no Catar por força contratual com o clube francês, e com os patrocinadores. Cabe lembrar que o dono do PSG é catari e dono do hospital no qual o atacante passará pelo procedimento cirúrgico.

Depois do procedimento, Neymar vai levar de três a quadro meses para voltar a campo. Essa é a segunda vez que o atleta sofre entorse no mesmo tornozelo. O primeiro incidente na região afetada do jogador aconteceu durante a última edição da Copa do Mundo.

