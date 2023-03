Política Ex-ministro de Temer, Eliseu Padilha está internado em estado grave

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Padilha faz tratamento contra câncer. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Segundo comunicado divulgado pela família, a internação ocorreu em decorrência do tratamento de um câncer.

Eliseu Padilha foi o ministro-chefe da Casa Civil durante todo a passagem de Michel Temer pela presidência. Ele era o principal articulador político do governo à época. Durante o período, chegou a ser investigado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava-Jato em relação a denúncias de corrupção praticadas por integrantes do MDB, no que ficou conhecido como “quadrilhão do MDB”. A Justiça Federal, entretanto, inocentou os acusados.

Além disso, também liderou ministérios nos governos Dilma, quando comandou a Secretaria de Aviação Civil, e Fernando Henrique, quando foi ministro dos Transportes. Deixou o governo Dilma pouco antes de o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB), acatar o pedido de impeachment da mandatária, em dezembro de 2015. Dilma seria afastada em maio do ano seguinte, e deixaria o cargo em definitivo no mês de agosto.

Natural de Canela, no Rio Grande do Sul, e formado em direito pela Unisinos, Padilha iniciou sua carreira política em Tramandaí, município do litoral gaúcho em que foi prefeito de 1989 a 1992. Entre 1995 e 2015, elegeu-se deputado federal diversas vezes. Atualmente, Padilha é vice-presidente da Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao MDB.

Atuações mais recentes:

– Durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Padilha foi ministro dos Transportes entre 1997 e 2001.

– No governo de Dilma Rousseff (PT), Padilha atuou como ministro da Secretaria de Aviação Civil entre 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2015.

– No mandato de Michel Temer (MDB), Padilha foi ministro da Casa Civil entre maio de 2016 e 1º de janeiro de 2019.

Ministros têm altas

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso teve alta neste domingo (12) do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde havia sido internado para tratar de uma hérnia abdominal no fim de fevereiro. No sábado, o ministro Nunes Marques, que estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, teve alta, segundo a assessoria de comunicação do STF. Nunes Marques também descansará em sua residência.

O ministro chegou a ser internado na UTI do hospital para uma cirurgia, mas deixou a unidade na quinta-feira (9) e estava em um quarto. Ele permanecerá em repouso em casa por alguns dias.

Já internado, Barroso participou virtualmente da sessão da Corte do dia 1º de março. Entretanto, depois houve uma obstrução intestinal e ele precisou passar por duas novas cirurgias.

Nunes Marques também se internou no mês passado por um problema no aparelho digestivo. O ministro passou por uma cirurgia em 16 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e por um procedimento de revisão de uma cirurgia bariátrica feita em 2012.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ex-ministro-de-temer-eliseu-padilha-esta-internado-em-estado-grave/

Ex-ministro de Temer, Eliseu Padilha está internado em estado grave