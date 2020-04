Brasil Ex-ministro Sérgio Moro diz que mortes por coronavírus crescem no Brasil “de forma expressiva”

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro Sérgio Moro disse nesta quinta-feira (30) que o número óbitos por coronavírus “cresce de forma expressiva” no Brasil e pediu para as pessoas tomarem cuidado ao saírem de casa.

“Número de mortos vítimas do coronavírus no Brasil cresce de forma expressiva, infelizmente. Passamos de cinco mil mortos. Há uma incerteza em relação à evolução da pandemia. Cuide-se! Se não puder ficar em casa, tome cautelas ao sair”, escreveu o ex-ministro da Justiça em sua rede social.

A manifestação ocorreu após novas críticas do presidente Jair Bolsonaro a governadores e prefeitos que adotaram medidas de distanciamento social. Moro deixou o cargo na semana passada após acusar o presidente de tentar interferir na direção da PF (Polícia Federal). Antes de sair do governo, ele já vinha defendendo o isolamento como medida de combate à contaminação do vírus.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou 5.466 mortes até quarta-feira (29). Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que essas autoridades não conseguiram achatar a curva de transmissão do novo coronavírus.

“O Supremo [Tribunal Federal] decidiu que as medidas para evitar – ou para fazer a curva ser achatada – caberiam a governadores e prefeitos. Não achataram a curva. Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva”, disse o presidente, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

