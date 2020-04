Política “Só sei trabalhar com saúde”, afirma ex-número 2 do ministério após exoneração

30 de abril de 2020

Após uma intensa exposição no combate ao novo coronavírus, João Gabbardo, o ex-número 2 do Ministério da Saúde, avalia convites para continuar na área, mas não na pasta. “Só sei trabalhar com saúde. Não me arriscaria em outra área”, afirmou.

Gabbardo, que é gaúcho, viajou nesta quinta-feira (30) para Porto Alegre, mas retorna a Brasília na próxima semana. Para o lugar dele na secretaria-executiva do Ministério da Saúde, foi indicado o general Eduardo Pazuello, que assumiu com a missão de cuidar da logística das ações do ministério.

Outros cargos também estão mudando. A edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União traz a nomeação do coronel Antonio Élcio Franco como secretário executivo-adjunto. Ele já foi secretário de Saúde de Roraima, onde teve contato com Pazuello.

