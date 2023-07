Política Ex-policial Élcio Queiroz afirma em delação que Ronnie Lessa foi o executor da morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fontes ouvidas detalharam que conversas começaram com a Inteligência do Sistema Penitenciário Federal. Na foto, Ronnie Lessa (E) e Élcio Queiroz Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-policial militar Élcio Queiroz afirmou nesta segunda-feira (24), em delação premiada, que o policial reformado Ronnie Lessa foi o autor dos disparos que assassinaram a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes.

Em 14 de março de 2018, o carro de Marielle e Anderson foi alvejado com 13 tiros de uma submetralhadora HK MP5. A vereadora foi atingida por quatro tiros na cabeça e o motorista, por três. Os dois morreram no local.

Queiroz também acusou o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, como o responsável por fazer “campana” e seguir os passos de Marielle, além de levar o carro usado no crime para um desmanche.

“O senhor Élcio fez uma delação premiada, essa delação foi homologada e resultou na operação desta segunda-feira. Ele revelou a participação de um terceiro individuo [o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa] e confirmou a participação dele próprio, do Ronnie Lessa e outras pessoas como copartícipes”, disse o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), em coletiva de imprensa.

Dino concedeu entrevista coletiva ao lado de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF (Polícia Federal), e de Renato Vaz, diretor do Sistema Penitenciário Federal, órgão do Ministério da Justiça que entrou para colaborar no caso pela primeira vez desde a abertura do inquérito.

“A delação [de Élcio] é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e é o início de uma nova produção probatória que foi deflagrada hoje. Os alvos dos mandados de busca e apreensão estão relacionados à delação”, acrescentou Dino.

A colaboração premiada de Queiroz foi feita dentro do presídio federal de Brasília, onde ele está preso sob a custódia do governo federal. Fontes ouvidas detalham que as conversas dos policiais com Queiroz começaram no momento em que ele chegou ao SPF (Sistema Penitenciário Federal) até que, de fato, aceitasse um acordo. Os diálogos começaram pela equipe de inteligência do SPF.

As ações de inteligência no presídio têm ações de vigilância e entrevistas, por exemplo, segundo os relatos apurados pela reportagem. A delação foi feita com apoio da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e homologada pelo Judiciário com anuência da defesa do acusado.

Prisão

Como resultado da delação, junto a outras provas levantadas na investigação, a PF prendeu, na manhã desta segunda-feira (24), o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa. Ele é suspeito de ter levado armas do apartamento de Ronnie Lessa e guardado.

A PF descobriu que Maxwell fazia “campana” seguindo os passos de Marielle. Ele ainda teria levado o carro utilizado na noite do crime para um desmanche. O responsável pelo desmonte do veículo foi alvo de busca e apreensão.

Conhecido como Suel, o ex-bombeiro já havia sido preso em junho de 2020 e cumpria prisão domiciliar. À época, ele teria ajudado a esconder armas de Ronnie Lessa, entre elas, a que foi usada na emboscada contra a vereadora e o motorista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ex-policial-elcio-queiroz-afirma-em-delacao-que-ronnie-lessa-foi-executor-da-morte-da-vereadora-marielle-franco-e-o-motorista-anderson-gomes/

Ex-policial Élcio Queiroz afirma em delação que Ronnie Lessa foi o executor da morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes

2023-07-24