Política Ex-presidenciável Ciro Gomes é incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa por causa de dívida com advogados

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ciro foi condenado a pagar custo de R$ 1.783,56 após perder processo em 2023. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi incluído, na última sexta-feira (28), no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian, conforme informou a empresa à 10ª Vara Cível de Porto Alegre (RS). A inclusão do nome de Ciro no cadastro de inadimplentes se deu devido a uma dívida no valor de R$ 1.783,56, referente às custas processuais de um processo que ele perdeu em 2023 contra o jornalista e influenciador Felippe Hermes.

O processo movido por Ciro Gomes tinha como objetivo a remoção de um post do Facebook, publicado em uma página mantida por Hermes, bem como a indenização por danos morais. A origem do litígio foi uma crítica de Hermes à proposta de Ciro sobre a Petrobras.

Na publicação, o jornalista e influenciador afirmou que a ideia do ex-ministro era “maluca” e sugeriu que ela poderia levar o país ao SPC, em alusão à proposta de Ciro de promover a limpeza do nome dos brasileiros endividados, uma das bandeiras de suas últimas campanhas presidenciais.

A página do Facebook afirmou, de maneira irreverente, que a sugestão de Ciro seria algo tão arriscado que poderia colocar o Brasil na mesma situação financeira de pessoas que são listadas no Serviço de Proteção ao Crédito.

A decisão judicial, datada de novembro de 2023, foi favorável ao jornalista e considerou que Ciro Gomes, por ser uma figura pública e político, está exposto a um nível elevado de visibilidade, o que torna a crítica, muitas vezes, uma manifestação legítima no contexto das disputas políticas. A sentença ressaltou que “a crítica como opinião nem sempre fere a imagem e a intimidade de um político, pois em disputas de caráter ideológico, deve-se ter maior tolerância com manifestações próprias do jogo político”. Com isso, a ação movida por Ciro foi julgada improcedente e o político foi condenado a pagar as custas processuais do processo, que ele não quitou até o momento.

Em função do não pagamento das custas, Ciro Gomes foi inscrito no cadastro de inadimplentes da Serasa, algo que gerou uma grande ironia, considerando que uma das propostas mais emblemáticas de suas últimas campanhas presidenciais foi justamente a de ajudar a retirar os brasileiros do SPC. (Coluna Painel Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ex-presidenciavel-ciro-gomes-e-incluido-no-cadastro-de-inadimplentes-do-serasa-por-causa-de-divida-com-advogados/

Ex-presidenciável Ciro Gomes é incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa por causa de dívida com advogados

2025-03-07