Mundo Ex-presidente da China é escoltado para fora do Congresso do Partido Comunista

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O governo da China não explicou o motivo dessa retirada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente chinês Hu Jintao foi inesperadamente escoltado para fora da cerimônia de encerramento do Congresso do Partido Comunista neste sábado (22). O governo da China não explicou o motivo dessa retirada.

Hu, 79, é o antecessor imediato de Xi Jinping e estava sentado à esquerda do atual líder. Ele foi levado para fora do palco do auditório principal do Grande Salão do Povo em Pequim por dois comissários.

Dando a impressão de estar angustiado, Hu parece resistir enquanto comissários o escoltam para fora. Na saída, ele trocou palavras com Xi e deu um tapinha no ombro do primeiro-ministro Li Keqiang.

Inclusive, Li Keqiang, que estava sentado do outro lado de Xi e era considerado um braço direito do governo, não irá fazer parte da nova cúpula, o Comitê Permanente do Politburo, a ser anunciada neste domingo (23). Segundo o governo chinês, ele saiu por atingir o limite de idade para a posição, que é de 68 anos.

O vídeo do incidente, altamente incomum dada a meticulosa gestão de palco da maioria desses eventos, foi amplamente compartilhado nas redes sociais, mas não pôde ser encontrado nas plataformas de mídia social fortemente censuradas da China.

A cobertura da mídia estatal da cerimônia não incluiu a cena, que ocorreu assim que jornalistas estavam entrando no salão. O Congresso do Partido Comunista, que acontece a cada cinco anos, foi encerrado neste sábado.

Controle de ferro

O Partido Comunista da China encerrou seu congresso consolidando o controle de ferro de Xi Jinping no poder e revelando um novo Comitê Central sem duas autoridades importantes sem laços estreitos com o líder.

Xi, de 69 anos, está prestes a conquistar um terceiro mandato de liderança de cinco anos como secretário-geral do partido, quebrando precedentes e solidificando seu lugar como o governante mais poderoso da China desde Mao Zedong, o líder fundador da República Popular.

A nova liderança será revelada por volta do meio-dia deste domingo (1h de Brasília), quando Xi entrar em uma sala de jornalistas no Grande Salão do Povo, seguido pelos outros membros do novo Comitê Permanente em ordem decrescente de classificação.

Em um momento incomum durante a cerimônia de encerramento, o ex-presidente Hu Jintao, sentado ao lado de Xi, foi escoltado para fora do palco. Parecendo angustiado, Hu, 79, pareceu resistir a sair enquanto os comissários o escoltavam para fora. Ele parecia um pouco frágil no último domingo, quando foi assistido no mesmo palco.

O novo Comitê Central de 205 membros do partido, eleito pelos delegados no final do congresso de uma semana, não incluiu o primeiro-ministro de saída Li Keqiang ou o ex-chefe do partido de Guangdong Wang Yang , que era visto como um possível substituto como primeiro-ministro.

Analistas disseram que suas omissões são sinais de que o poderoso Comitê Permanente do Politburo (CPP), a ser revelado no domingo, provavelmente estará repleto de pessoas próximas a Xi.

“O tema principal deste congresso, como visto na emenda constitucional e no relatório, é destacar o status central de Xi”, disse Chen Gang, pesquisador sênior do Instituto do Leste Asiático em Cingapura.

“Com este congresso, a autoridade de Xi cresce ainda mais. No futuro, veremos mais concentração de poder em torno de Xi e do centro”, disse ele. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo