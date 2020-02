Brasil Ex-presidente da Vale e mais 15 viram réus devido à tragédia de Brumadinho

14 de fevereiro de 2020

As 16 pessoas são acusadas pelo crime de homicídio duplamente qualificado por 270 vezes para cada vítima da tragédia Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação As 16 pessoas são acusadas pelo crime de homicídio duplamente qualificado por 270 vezes, para cada vítima da tragédia (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Justiça da Comarca de Brumadinho decidiu acatar nesta sexta-feira (14) a denúncia feita pelo MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) referente ao rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão. Além das empresas Vale e Tüv Süd, 16 funcionários também foram denunciados.

De acordo com as investigações do MP e da Polícia Civil de Minas, as empresas atuavam para esconder a real situação de segurança de barragens mantidas pela Vale. O desastre em Brumadinho deixou um total de 270 mortos. Todos os denunciados vão responder 270 vezes por homicídio qualificado e crimes contra fauna, flora e crime de poluição.

Em nota, a TÜV SÜD respondeu que “reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos. Por isso, continuamos oferecendo nossa cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em andamento”.

Denunciados Além da Vale e Tüv Süd, 16 funcionários se tornaram réus. Funcionários da Vale: Fabio Schvartsman (diretor-presidente);

Silmar Magalhães Silva (diretor do Corredor Sudeste);

Lúcio Flavo Gallon Cavalli (diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão);

Joaquim Pedro de Toledo (gerente-executivo de Planejamento, Programação e Gestão do Corredor Sudeste);

Alexandre de Paula Campanha (gerente-executivo de Governança em Geotecnia e Fechamento de Mina);

Renzo Albieri Guimarães de Carvalho (gerente operacional de Geotecnia do Corredor Sudeste);

Marilene Christina Oliveira Lopes de Assis Araújo (gerente de Gestão de Estruturas Geotécnicas);

César Augusto Paulino Grandchamp (especialista técnico em Geotecnia do Corredor Sudeste);

Cristina Heloíza da Silva Malheiros (engenheira sênior junto à Gerência de Geotecnia Operacional);

Washington Pirete da Silva (engenheiro especialista da Gerência Executiva de Governança em Geotecnia e Fechamento de Mina);

Felipe Figueiredo Rocha (engenheiro civil, atuava na Gerência de Gestão de Estruturas Geotécnicas). Funcionários da Tüv Süd Chris-Peter Meier (gerente-geral da empresa);

Arsênio Negro Júnior (consultor técnico);

André Jum Yassuda (consultor técnico);

Makoto Namba (coordenador);

Marlísio Oliveira Cecílio Júnior (especialista técnico).

