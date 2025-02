Política Ex-presidente Dilma Rousseff é internada na China após passar mal

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Seu quadro é considerado sem gravidade. Foto: José Cruz/Agência Brasil Seu quadro é considerado sem gravidade. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, está hospitalizada em Xangai, na China, onde mora desde que assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o chamado “Banco do BRICS”. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (24) pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). A petista relatou pressão alta, vômito e tonturas.

Segundo o parlamentar, Dilma passou mal e precisou de atendimento médico, mas seu quadro é considerado sem gravidade.

“Desejo melhoras para nossa Presidenta @dilmabr, que se encontra hospitalizada em Xangai, para tratamento de um mal-estar, considerado pelos médicos sem gravidade. Torço por plena e rápida recuperação”, publicou o deputado nas redes sociais.

Até o momento, a assessoria de Dilma Rousseff e o NDB não divulgaram detalhes sobre sua internação ou o estado de saúde da ex-presidente. Dilma, que governou o Brasil entre 2011 e 2016, vive na China desde março de 2023, quando foi indicada pelo governo brasileiro para comandar o banco de fomento dos países do BRICS. A instituição é responsável por apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura dos integrantes do bloco.

Brics é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos novos membros – Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. O Brasil assumiu a presidência do grupo em 1º de janeiro de 2023.

Dilma Rousseff assumiu a chefia do banco em março de 2023, entrando no lugar de Marcos Troyjo, também brasileiro e indicado pelo governo de Jair Bolsonaro. Com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi trocada a presidência do Banco dos Brics e Dilma assumiu.

Com a internação, Dilma não irá à reunião de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais em Cidade do Cabo, na África do Sul. O encontro ocorreria com participação do conselho de membros do NBD.

Dilma assumiu o comando do banco em um sistema de rotação entre os países membros. Inicialmente, o mandato do Brasil na presidência da instituição estava previsto para encerrar em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro articulou uma prorrogação para que ela permaneça no cargo por mais cinco anos.

Em 2021, Rousseff foi internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para a realização de uma operação cardíaca. Na ocasião, ela foi submetida a um fechamento de FOP por cateterismo — caracterizado pelo fechamento de um pequeno buraco no coração. A anomalia é congênita e tem como possíveis consequências o aumento de casos de derrame cerebral.

Ainda não há informações oficiais sobre a previsão de alta da ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ex-presidente-dilma-rousseff-e-internada-na-china/

Ex-presidente Dilma Rousseff é internada na China após passar mal

2025-02-24