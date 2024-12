Mundo Ex-presidente do Uruguai José Mujica passará por cirurgia no esôfago

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mujica já foi internado diversas vezes desde que anunciou, em abril, que tinha um tumor no esôfago Foto: AFP Mujica já foi internado diversas vezes desde que anunciou, em abril, que tinha um tumor no esôfago. (Foto: AFP) Foto: AFP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, de 89 anos, será submetido a uma cirurgia no esôfago no final desta semana, de acordo com informações da médica pessoal dele, Raquel Pannone. O procedimento consiste em colocar um stent, um pequeno tubo usado para manter abertas as artérias, no esôfago, para auxílio na nutrição.

Mujica já foi internado diversas vezes desde que anunciou, em abril, que tinha um tumor no esôfago e explicou que o caso seria “duplamente complexo” devido a “uma doença imunológica” da qual sofre há 20 anos, que dificulta “as técnicas de quimioterapia ou cirurgia”.

Em agosto, a médica de Pepe afirmou que, após várias tomografias, não havia mais evidências do tumor, mas que, em decorrência da radioterapia, Mujica desenvolveu uma patologia renal e dificuldades para ingerir alimentos e líquidos.

Depois de várias internações entre agosto e setembro, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia, que Pannone compartilhou ser para colocar uma sonda para ele se alimentar melhor.

Recentemente, José “Pepe” Mujica” falou sobre o governo eleito do seu país, e abordou reflexões sobre a existência de Deus e a morte.

“Quem me tratou do câncer disse que já tiramos o câncer… O que não me contaram é que deixaram um buraco que tem que ser preenchido… e a reprodução celular em um idoso é um desastre. Então, estou tapando esse buraco”, comentou Mujica sobre seu estado de saúde. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ex-presidente-do-uruguai-jose-mujica-passara-por-cirurgia-no-esofago/

Ex-presidente do Uruguai José Mujica passará por cirurgia no esôfago

2024-12-24