Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Ex-presidente americano fez uma publicação na rede social Truth Social enquanto estava a caminho do escritório do promotor distrital de Manhattan Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ex-presidente americano Donald Trump publicou nesta terça-feira (04) no Truth Social, plataforma de mídia social criada pelo Trump Media & Technology Group, que sua ida ao tribunal parece “surreal”.

“Indo para Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL — UAU, vão ME PRENDER. Não posso acreditar que isso está acontecendo na América. MAGA [Make America Great Again – Torne a América Grande Novamente, em tradução livre!”, escreveu Trump enquanto estava a caminho do escritório do promotor distrital de Manhattan nesta terça-feira.

Donald Trump chegou ao tribunal no centro de Manhattan, em Nova York, em torno de 14h25, pelo horário de Brasília, desta terça-feira para se apresentar à Justiça dos Estados Unidos. O ex-presidente está no escritório do procurador distrital de Manhattan, onde permanece preso e sob custódia policial antes da acusação formal.

Trump se tornará oficialmente o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais formais. A audiência deve ser rápida e rotineira, mas representa um momento surreal e histórico na história do país.

Espera-se que as impressões digitais de Trump sejam tiradas como parte da prisão, embora ainda não esteja claro se sua foto será tirada. Em seguida, ele será levado a um tribunal, onde será acusado formalmente. Não se espera que Trump seja algemado após sua prisão, pois permanecerá sob constante proteção policial.

