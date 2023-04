O dia 4 de abril é especial para os torcedores do Inter: é o dia do aniversário do Colorado. Nesta terça-feira, o “clube do povo” completa 114 anos de existência sendo um dos maiores clubes do mundo e um dos mais antigos do Brasil.

O Colorado de eternos ídolos como Paulo Roberto Falcão, Elías Figueroa, Manga, Tafarel, Clemer, Fernandão, D’Alessandro, entre outros, se destacou nacionalmente com a conquista de três títulos do Campeonato Brasileiro, em 1975, 1976 e 1979.

Foi em 2006 que o clube gaúcho pintou as cores da América do Sul de vermelho e branco. Após vencer no Morumbi o São Paulo por 2 a 1, o Colorado empatou em 2 a 2, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com isso se sagrou campeão da Libertadores da América pela primeira vez. Após a conquista da América, o Colorado venceu o Barcelona por 1 a 0 e se sagrou Campeão Mundial. Esse foi o maior título de sua história.

Em 2010, o Inter foi novamente campeão da Libertadores. O Colorado ainda é o maior campeão do Campeonato Gaúcho sendo vencedor por 45 oportunidades.