Mundo Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco aos 68 anos

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Li, que tinha 68 anos, foi a segunda pessoa mais poderosa do Partido Comunista Chinês. Foto: Divulgação Li, que tinha 68 anos, foi a segunda pessoa mais poderosa do Partido Comunista Chinês. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morreu nesta quinta-feira (26) após sofrer um ataque cardíaco, segundo informou a mídia estatal da China.

Li, que tinha 68 anos, foi a segunda pessoa mais poderosa do Partido Comunista Chinês até se aposentar no ano passado.

“Em 26 de outubro, Li sofreu um ataque cardíaco súbito e morreu às 0h10min de 27 de outubro (16h10min de 26 de outubro) depois que todas as tentativas de resgate falharam”, informou a agência de notícias Xinhua.

Li era um funcionário público de carreira que apoiou reformas econômicas durante seu período como premiê, que incluiu os primeiros cinco anos do atual presidente Xi Jinping no poder.

O político subiu na hierarquia do partido apesar de não ter nenhuma base de poder e, em um determinado momento, chegou a ser cotado para o cargo de presidente.

No final do seu último mandato ele se tornou o único funcionário sênior do Estado que não pertencia ao grupo de leais do presidente Xi, que barrou várias das suas tentativas de promover reformas financeiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ex-primeiro-ministro-chines-li-keqiang-morre-de-ataque-cardiaco-aos-68-anos/

Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco aos 68 anos

2023-10-26