Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

O ABC foi rebaixado ao empatar com o Avaí. Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C. O ABC foi rebaixado ao empatar com o Avaí. (Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.) Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.

A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta quinta-feira (26) com o empate entre ABC e Avaí, por 1 a 1, no Frasqueirão, em Natal. Com o resultado, o time da casa foi rebaixado de forma antecipada para a Série C de 2024.

O atacante Waguininho, aos 34 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os mandantes. O também atacante Welliton empatou para o ABC, com gol aos 41 da etapa complementar.

O empate não muda a posição dos dois times. O ABC segue como 20º e lanterna, com 21 pontos, agora rebaixado para a Série C de 2024, enquanto o Avaí é o 13º, com 39. O primeiro fora do Z4 é a Ponte Preta, com 35, no 16º posto.

O ABC voltará a campo em 7 de novembro (terça-feira), às 21h30min, quando visitará o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 35ª rodada.

Pelo mesmo motivo, mas às 17h do dia 4 (sábado), o Avaí duelará como visitante com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli.

