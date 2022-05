Acontece Ex-procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, recebe Medalha do Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Fabiano Dallazen recebeu a homenagem a partir da proposição do deputado estadual Ernani Polo Foto: MPRS Foto: MPRS

Na tarde da última segunda-feira (09), o ex-procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, foi homenageado com a Medalha Mérito Farroupilha. Esta é a mais alta horaria concedida pelo parlamento gaúcho aos cidadãos de destaque social.

O nome de Dallazen foi proposto pelo deputado estadual Ernani Polo, que destacou a trajetória do ex-procurador no Ministério Público e a sua dedicação em relação à família e à sociedade gaúcha. “Desde o início da sua carreira como promotor, ele sempre buscou através das suas ações construir um futuro melhor ao estado. Eu pude conviver com ele na época quando eu era Presidente da Assembleia Legislativa e ele procurador-geral, naquele período de enfrentamento à pandemia”, relatou o deputado.

Para Dallazen, a Medalha é um reconhecimento pelo seu trabalho e motivo de muito orgulho. “É uma satisfação que vai ficar marcada para sempre, a presença de tantos amigos, a representação de tantas instituições importantes. Isso muito me honra e incentiva a continuar trabalhando pelo mesmo propósito de quando eu iniciei. Ou seja, cumprir a lei, cumprir a Constituição e produzir o bem”.

Fabiano Dallazen é natural de Carazinho e ingressou no Ministério Público em 1998. Assumiu como procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 2017, e, em 2019, foi reconduzido ao cargo, permanecendo até 2021. Atualmente, é coordenador do Escritório de Representação Institucional do MP-RS em Brasília e preside o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.

