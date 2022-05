Acontece Reunindo 60 obras fotográficas, exposição Cidade Feita de Rio inaugura em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

O idealizador do projeto, Márcio Carvalho, na abertura da exposição. Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apresentada pela Smart Arquitetura, a exposição “Cidade Feita de Rio” foi inaugurada na última quarta-feira (04), na Câmara Municipal de Porto Alegre. A mostra, que reúne fotografias que exploram novos olhares e paisagens do Guaíba, pode ser conferida até o dia 03 de junho, com entrada franca.

Na abertura, Márcio Carvalho, sócio-fundador da Smart Arquitetura e idealizador do projeto, recebeu convidados e fotógrafos que participaram da iniciativa. Com curadoria e edição feita pela jornalista e escritora Cláudia Aragón, a seleção das obras foi compilada no livro “Cidade Feita de Rio”, obra posteriormente distribuída para parceiros do projeto.

Fotos: Vini Dalla Rosa

Alguns exemplares ainda podem ser adquiridos mediante doação para a Aldeia da Fraternidade, através de contato com a equipe da Smart. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Instagram da exposição @cidadefeitaderio.

