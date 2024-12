Geral Ex-secretário de turismo de Bariloche baleado a caminho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem estado de saúde “muito grave”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Gastón Fernando Burlón, de 51 anos, estava a caminho do ponto turístico quando o GPS o direcionou para a comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido. (Foto: Reprodução)

O ex-secretário de Turismo da cidade argentina de Bariloche, baleado na cabeça quando errou o caminho para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), tem estado de saúde “muito grave”, segundo a Secretaria municipal de Saúde em nota divulgada na manhã dessa sexta-feira (13). Gastón Fernando Burlón, de 51 anos, estava a caminho do ponto turístico quando o GPS o direcionou para a comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. O carro em que ele estava com a esposa e dois filhos foi alvejado por criminosos. Ele foi socorrido para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro, onde seguia internado nessa sexta.

Gastón Fernando entrou por engano num dos acessos ao Morro dos Prazeres, na tarde de ontem, quinta-feira. O GPS o direcionou para a comunidade do Escondidinho, dominada pela facção Comando Vermelho (CV). A princípio, ele teria entrado numa interseção entre as ruas Santa Alexandrina e Cândido de Oliveira. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga o caso.

Segundo informações da polícia, Gastón Fernando estava em um Volkswagen Taos, modelo 2023, na companhia da mulher e dois filhos, quando o veículo foi alvejado e ele atingido por um tiro na cabeça. Na quinta-feira, a polícia chegou a informar que Gaston havia sido atingido por dois tiros, um deles no tórax, mas a informação foi corrigida depois.

Uma perícia foi feita no local do crime, na comunidade do Escondidinho, dentro do Morro dos Prazeres. Uma equipe da Polícia Militar teria subido no local para fazer retirada do veículo, que chegou a bater no muro de uma casa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a rua de paralelepípedos, em que o carro ficou com a frente destruída. Uma poça de sangue cobria o banco do motorista.

Ex-secretário de Turismo de Bariloche, Burlón atualmente preside a Câmara Argentina de Turismo Estudantil (CATE), uma associação que reúne empresas do setor, de acordo com o jornal argentino La Nación. Pelas redes sociais, ele se apresenta como proprietário de uma agência de viagens desde 2000. Segundo a mídia local, o secretário de Turismo, Ambiente e Esportes da Argentina, Daniel Scioli, que já foi embaixador do país no Brasil, acionou o Ministério das Relações Exteriores para acompanhar a situação do cidadão baleado no Rio.

Em nota, a PM informou que “policiais militares do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionados para checar a entrada de um homem vítima de disparos de arma de fogo, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, o fato foi confirmado pelos agentes. Informações preliminares levantadas pelos policiais que atenderam a ocorrência apontam que o ferido foi surpreendido por disparos efetuados por criminosos armados ao entrar por engano em uma das localidades do Rio Comprido. O mesmo foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros até a já mencionada unidade hospitalar. O policiamento foi reforçado na região”.

Já a Polícia Civil, também em nota, destacou que “a perícia foi solicitada para o local e familiares da vítima estão sendo ouvidos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos”. As informações são do jornal O Globo.

