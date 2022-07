Política Ex-secretário especial de Cultura Mario Frias deixa a UTI após quatro dias internado por infarto

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

O ex-secretário foi submetido a um procedimento de cateterismo e angioplastia com retirada de trombos Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ex-secretário especial de Cultura permanecerá no hospital em quarto para monitoramento da equipe médica e realização de exames (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-secretário especial de Cultura Mario Frias deixou, na noite desta sexta-feira (08), a UTI onde estava internado desde segunda-feira (04) por causa de um infarto.

Em uma publicação no Twitter feita pela esposa do ex-secretário, Juliana Frias, foi informado que ele permanecerá internado em quarto comum, com “equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente”.

“Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez”, escreveu Juliana. Ela ainda agradeceu todas “as energias positivas e orações” que estão recebendo: “Mario, que susto você me deu.”

Infarto agudo do miocárdio

Mario Frias foi internado na noite de segunda-feira devido a um quadro de infarto agudo do miocárdio. A informação foi divulgada na terça-feira (05) em boletim emitido pelo hospital Santa Lúcia, de Brasília.

De acordo com a nota, o ex-secretário foi submetido a um procedimento de cateterismo e angioplastia com retirada de trombos. Em dezembro de 2020, Frias foi internado devido a um princípio de infarto. Na ocasião, foram colocados dois stents após procedimento de cateterismo. Entenda aqui por que algumas pessoas podem ter mais de um infarto ao longo da vida.

“Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias. Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus e até breve”, disse Frias em publicação no Twitter.

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, acontece devido à morte das células de uma região do músculo do coração causada pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em que placas de gordura se acumulam no interior das artérias coronárias causando a obstrução. Na maioria dos casos o infarto ocorre quando há o rompimento de uma dessas placas, levando à formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo.

