Mundo Disputa pela sucessão de Boris Johnson: saiba quem são os primeiros candidatos ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Três deputados já disseram que são candidatos à liderança do Partido Conservador

A corrida para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido começou nesta sexta-feira (08) com o anúncio das primeiras candidaturas.

Johnson renunciou à liderança do Partido Conservador e do governo do Reino Unido diante de uma pressão interna que ele afirmou ser insuportável. Agora, o Partido Conservador deverá eleger um novo líder em eleições internas.

Os políticos considerados favoritos não anunciaram suas candidaturas. Uma pesquisa da consultoria YouGov feita com eleitores conservadores colocou a secretária de Estado de Comércio Internacional, Penny Mordaunt, e o ministro da Defesa, Ben Wallace, entre os líderes (Wallace afirmou no sábado que não pretende concorrer).

Quem for eleito será primeiro-ministro, automaticamente, até as próximas eleições legislativas, previstas para 2024.

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças

Sunak, de 42 anos, o primeiro hindu a ocupar o cargo de ministro das Finanças do Reino Unido, renunciou na terça-feira – quase ao mesmo tempo que seu homólogo da Saúde, Sajid Javid – desencadeando a crise que levou à renúncia de Johnson à frente do partido na quinta-feira.

Ele anunciou no Twitter nesta sexta-feira que buscará ser o próximo chefe do Partido Conservador e primeiro-ministro. “Temos que restabelecer a confiança, reconstruir a economia e unir o país”, escreveu ele.

Tom Tugendhat, presidente do comitê parlamentar de Relações Exteriores

O deputado conservador Tom Tugendhat, presidente do comitê parlamentar de Relações Exteriores e um político que sempre fez críticas a Johnson, também anunciou sua candidatura.

Antes de ser deputado, ele foi militar. “Estou formando uma coalizão de colegas que vai trazer nova energia e ideias ao governo e, finalmente, acabar com a divisão que o Brexit causou e que dominou nossa história recente.

Suella Braverman, procuradora-geral

Antes mesmo da renúncia de Johnson, Suella Braverman, a procuradora-geral do país, disse em um programa de TV que pretendia concorrer ao cargo. Suella, de 42 anos, é deputada desde 2015. Ela foi nomeada procuradora-geral por Boris Johnson em fevereiro de 2020.

Os pais dela são imigrantes (o pai é queniano, e a mãe, das Ilhas Maurício) e chegaram no Reino Unido nos anos 1960.

Kemi Badenoch, ex-ministra britânica da Igualdade

Badenoch se tornou neste sábado (09) mais uma postulante para a sucessão do primeiro-ministro. Em um artigo publicado no jornal “The Times”, Badenoch pediu uma mudança e afirmou que os britânicos estão “exaustos com as platitudes e a retórica vazia”.

Como ministra da Igualdade, Badenoch foi criticada por atrasos na proibição da terapia de conversão por membros do painel de conselho do governo para temas LGBTQIA+, pediram sua renúncia.

Outras possibilidades

A oposição trabalhista pede eleições antecipadas. Se os conservadores não expulsarem Johnson imediatamente, o Partido Trabalhista lançará uma moção de censura contra o Executivo, ameaçou a número dois do Partido Trabalhista, Angela Rayner. Johnson “é um mentiroso, mergulhou na corrupção, e não podemos viver com isso por mais dois meses”, disse Rayner.

Considerando-se que a saída de Johnson é insuficiente e que se faz necessária “uma verdadeira mudança de governo”, o líder trabalhista Keir Starmer disse avaliar a possibilidade de apresentar uma moção de censura contra o Executivo, na tentativa de precipitar a convocação de eleições antecipadas – algo muito prejudicial para os conservadores no momento.

Dominic Raab como interino?

O ex-primeiro-ministro conservador John Major disse que é “insustentável” a permanência de Johnson no cargo e sugeriu que o vice-primeiro-ministro Dominic Raab aja como chefe de governo interino.

Esta possibilidade foi descartada nesta sexta pelo porta-voz do governo, que disse aos jornalistas que Johnson “continua sendo primeiro-ministro até que haja um novo líder do partido, e o trabalho do governo continuará, enquanto isso ocorrer”.

Ainda de acordo com pesquisa do YouGov, 56% dos britânicos concordam em que Johnson deve deixar o poder agora.

Wallace diz que não é candidato

O ministro da Defesa, Ben Wallace, considerado um dos favoritos, anunciou que não vai disputar o cargo.

“Depois de uma análise cuidadosa e de discutir com colegas e a minha família, tomei a decisão de não entrar na disputa pela liderança do Partido Conservador”, escreveu no Twitter, antes afirmar que deseja permanecer concentrado em sua atual tarefa e “garantir a segurança do país”.

Depois de agradecer aos que haviam prometido apoio a seu nome, Wallace desejou boa sorte a todos os candidatos.

