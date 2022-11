Brasil Ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro é preso acusado de estupro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Prisão é relativa a uma denúncia de crime que teria acontecido em julho. (Foto: Reprodução)

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro (PL) foi preso após se apresentar na 77ª DP (Icaraí). A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva dele, nessa segunda-feira (7), devido a um processo que ele responde por estupro. O ex-parlamentar nega o crime e disse que vai provar sua inocência.

O juiz Rudi Baldi Loewenkron, que assina a decisão, também determinou que a arma de fogo e os celulares de Monteiro sejam apreendidos. O processo corre em segredo de justiça.

O caso pelo qual o parlamentar responde teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma estudante de 23 anos afirma que conheceu Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Logo depois, os dois teriam ido para a casa de um amigo do youtuber no bairro do Joá, na Zona Sul.

No local, Monteiro teria tido comportamento violento e estuprado a mulher, ameaçada com uma arma de fogo. O youtuber também teria tentado filmar a relação sexual, mas o celular estava descarregado.

O ex-vereador teria se recusado a usar preservativo, segundo a denúncia. A mulher, por causa disso, diz que acabou contraindo HPV, uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível). Um laudo médico realizado após o episódio confirmou que a vítima tinha lesões na genitália.

Na ocasião, o Conselho de Ética já havia encerrado a tomada de depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação no processo contra o político. Gabriel respondeu por quebra de decoro por ter filmado relações sexuais com uma adolescente de 15 anos e por expor duas crianças em situação de vulnerabilidade em produções que faz para suas redes sociais.

Gabriel também era acusado de agressão a um morador de rua cometida por seu segurança durante uma dessas filmagens, segundo relatório do vereador Chico Alencar (PSOL).

Por meio de sua rede social, Gabriel Monteiro negou o crime e disse que vai provar sua inocência.

“Fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada a minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia. Respeito as autoridades e por isso estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia. Assim que fiquei sabendo vim imediatamente me entregar para a Justiça porque acredito nela e sei que minha inocência vai ficar comprovada. Não só tecnicamente, mas também para todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, disse Monteiro antes de se entregar.

Cassação

Ex-policial militar, Monteiro perdeu o mandato de vereador no Rio em agosto por quebra de decoro parlamentar, após suspeitas de praticar sexo com uma adolescente e de forjar vídeos para seu canal no YouTube.

Várias acusações foram feitas contra o então vereador, como assédio sexual, moral e tentativa de estupro. Gabriel Monteiro também foi acusado de intimidações, agressões e de cometer crimes contra menores de idade.

Nas denúncias analisadas pela Câmara, constam quatro acusações de mulheres que dizem ter sido estupradas. Ao menos três delas afirmaram que as relações começaram de forma consentida e passaram para uma situação de violência.

