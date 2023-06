Geral Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence deve disputar candidatura com Donald Trump

Pence atraiu a ira de Donald Trump ao se recusar a apoiar seu esforço para reverter os resultados da eleição de 2020. (Foto: Reprodução)

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie planejam entrar na corrida pela indicação presidencial republicana de 2024 na próxima semana.

Christie, que aconselhou a campanha de Donald Trump em 2016 antes de se tornar um grande crítico do ex-presidente, anunciará formalmente sua campanha de 2024 em 6 de junho, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Pence, que atraiu a ira de Donald Trump ao se recusar a apoiar seu esforço para reverter os resultados da eleição de 2020, deve entrar na corrida contra seu ex-chefe em 7 de junho, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com a situação.

O crescente campo de candidatos preocupa muitos oponentes de Trump dentro do Partido Republicano. Eles temem que um grande número de adversários fragmente os votos anti-Trump e leve a uma indicação do partido ao ex-presidente, que pode contar com pelo menos 30% da base republicana para apoiá-lo.

Trump tem uma liderança maciça nas pesquisas em um campo republicano que agora tem nove candidatos declarados ou quase declarados. Seu adversário mais próximo é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que entrou na corrida na semana passada.

Em 1º de junho, a média de pesquisa de Pence no campo republicano foi inferior a 4%, em comparação com os 53% de Trump, de acordo com a média de pesquisas RealClearPolitics. Christie até hoje mal se registrou nas pesquisas.

Pence lançará sua campanha com um vídeo e um discurso no Estado inicial de Iowa, disseram as fontes.

Acusação contra Trump

Em outra frente, Mike Pence chamou a acusação do grande júri contra Donald Trump de “ultraje”. “Acho que a acusação sem precedentes de um ex-presidente dos Estados Unidos em uma questão de financiamento de campanha é um ultraje”, disse ele à CNN na noite de quinta-feira (30).

Ele disse que a acusação parece “para milhões de americanos nada mais do que uma acusação política”. Pence acredita que é um “desserviço ao país” que só vai dividir ainda mais as pessoas.

“Eu realmente acredito que esta decisão hoje é um grande desserviço ao país e a ideia de que pela primeira vez na história americana um ex-presidente seria indiciado por uma questão de financiamento de campanha para mim, isso cheira a processo político, e eu acho que a esmagadora maioria do povo americano vai ver dessa forma”, disse.

Pence declarou ainda que a decisão do grande júri de Nova York “não tem influência em nossa decisão” de lançar sua própria campanha presidencial em 2024. As informações são da agência de notícias Reuters e da CNN.

