Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Volante pretende seguir sua carreira na Europa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Volante pretende seguir sua carreira na Europa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Arthur, ex-volante do Grêmio, atualmente na Juventus, da Itália, está negociando com dois clubes do futebol inglês e italiano. O jogador está buscando novos ares para a próxima temporada na Europa.

A Fiorentina mostrou interesse no futebol do jogador. No entanto, a prioridade dele é seguir atuando na Premier League. Ele atuou por empréstimo junto ao Liverpool, mas entrou em campo por apenas 13 minutos devido a uma lesão logo nos primeiros treinamentos. O Wolverhampton é um dos times interessados em contar com o meio-campista de 26 anos.

O volante está fora dos planos do treinador Massimiliano Allegri e não viaja com o restante do elenco para os Estados Unidos onde o time italiano fará sua pré-temporada em solo americano. Arthur tem contrato até 2025 a Juventus.

Ex-volante do Grêmio negocia com clubes do futebol inglês e italiano

2023-07-15