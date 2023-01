Grêmio Ex-volante multicampeão Maicon volta ao Grêmio para o time de Futebol 7

O ex-volante do Grêmio Maicon é novamente atleta do Grêmio. O jogador irá reforçar o futebol 7 do clube gaúcho. O volante assinou contrato nesta terça-feira (10) ao lado do presidente do clube, Alberto Guerra.

Maicon teve uma bela passagem pelo Tricolor gaúcho entre os anos de 2015 e 2021. O camisa 8 conquistou a Copa do Brasil, em 2016, Libertadores da América, em 2017, Recopa Sul-Americana, em 2018. Além de quatro vezes do Campeonato Gaúcho em 2018, 2019, 2020 e 2021.

O seu último trabalho como jogador profissional de futebol aconteceu em 2022, no CRB. Maicon disputou apenas oito partidas pelo clube do nordeste. O eterno capitão gremista encerrou a sua carreia, após lesões o que não deixavam o jogador ter sequência.

O futebol 7 do Grêmio voltará a competir na temporada de 2023. Entre 2020 e 2021, o clube gaúcho conquistou os títulos da Liga das Américas, Recopa Sul-Americana, Copa da Liga Nacional, duas vezes o Gauchão e duas vezes a Recopa Gaúcha.

