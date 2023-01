Inter Em treino, técnico do Inter esboça o primeiro titular de 2023

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

A primeira partida oficial ocorre no dia 21 de janeiro Foto: Ricardo Duarte/Inter A primeira partida oficial ocorre no dia 21 de janeiro (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Em treino do Inter, o técnico Mano Menezes começou a pensar em seu primeiro time titular para a temporada de 2023. O treinador indicou uma possível escalação no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, onde o treino foi aberto à imprensa.

O trabalho nesta quarta-feira (11) foi em campo reduzido. Sem o zagueiro Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão muscular, Rodrigo Moledo deve iniciar a temporada como titular. O time do Inter começou com Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão

Já o time reserva contou com Emerson Júnior; Mário Fernandes, Igor Gomes, Felipe e Lucas Ferreira; Matheus Dias, Lucas Ramos, Estêvão, David e Pedro Henrique; Lucca. Pela saída do goleiro Daniel, Emerson Júnior foi improvisado no treinamento.

O Inter volta aos trabalhos nesta quinta-feira (12). No sábado (14), está marcado um jogo-treino contra o São José, no CT Parque Gigante. A primeira partida oficial ocorre no dia 21 de janeiro, quando o time de Mano Menezes recebe o Juventude no Beira-Rio.

