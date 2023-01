Economia Confederação projeta aumento real de 0,8% nas vendas do varejo brasileiro em 2023

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O volume de vendas do varejo em 2023 deverá ter um aumento real de 0,8%. A estimativa é da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e considera a inflação ainda fora da meta para o ano, juros altos e mercado de trabalho em desaceleração. Se confirmada, significa uma taxa ainda menor que a registrada em 2020 (1,2%) e em 2021 (1,4%) e a prevista para 2022 (1%).

Na avaliação do economista sênior da CNC Fabio Bentes, responsável pela projeção, o desempenho do varejo este ano será afetado pela perspectiva predominante de que os juros só devem recuar em setembro, e pelas expectativas para a inflação que seguem ancoradas acima do teto do regime de metas de inflação.

Além disso, acredita que não se pode esperar um pode esperar um movimento de inflexão no ritmo atual do mercado de trabalho com a projeção de uma expansão do PIB (Produto Interno Bruto) abaixo de 1%.

