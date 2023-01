Política Supremo cria gabinete extraordinário para reconstrução do Plenário da Corte

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grupo será composto por representantes de diversas áreas do Tribunal. Na foto, salão Nobre do STF destruído após invasão Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, instituiu o gabinete extraordinário para a reconstrução do Plenário da Corte, que funcionará diariamente na sede do STF até a entrega primeiro dia de fevereiro, e não acarretará custos para os cofres públicos.

A Corte está em recesso, e o início do ano judiciário está previsto para fevereiro. A providência foi tomada diante da destruição do edifício-sede do STF, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade.

No último domingo (08), vândalos furaram um bloqueio policial, entraram na Esplanada e invadiram o Congresso Nacional, em Brasília. Os criminosos também conseguiram invadir o plenário do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Há registros de depredação nas sedes dos Três Poderes.

O grupo será composto por representantes de diversas áreas do Tribunal, bem como de órgãos públicos e de instituições civis com expertise, sob a coordenação conjunta da chefe de gabinete da Presidência, do diretor-geral da Secretaria do Tribunal e do secretário-geral da Presidência. O rol de integrantes constará de processo administrativo próprio.

A PF (Polícia Federal) concluiu no fim da manhã desta quarta-feira (11) a perícia no prédio do Supremo. A previsão é de que o laudo descritivo seja liberado pela PF em cerca de 30 dias.

Segundo o STF, a perícia técnica foi feita por aproximadamente 50 peritos e papiloscopistas da Polícia Federal, que coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e outros itens que podem identificar como ocorreram os crimes contra o STF e quem os praticou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política