Exame de DNA confirma que tio estuprou e engravidou menina de 10 anos no Espírito Santo

A gravidez da menina foi interrompida com autorização da Justiça. (Foto: Reprodução)

A gravidez da menina foi interrompida com autorização da Justiça

Um exame de DNA confirmou que o tio de 33 anos estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. A gestação da menina foi interrompida com autorização da Justiça.

O resultado revelou que o DNA do acusado e do feto são compatíveis. A análise ficou pronta nesta semana e foi enviada ao Ministério Público. O homem está preso desde o dia 18 deste mês. Ele foi capturado em Betim, em Minas Gerais. Depois da prisão, o pedófilo foi ouvido pela polícia, que não divulgou o teor do depoimento.

A vítima é do interior do Espírito Santo, mas precisou viajar até Recife, em Pernambuco, para interromper a gestação. A menina passa bem. O caso chocou o País.

Grupos religiosos protestaram contra o aborto, que é permitido pela legislação brasileira quando a gravidez é decorrente de estupro.