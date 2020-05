Política Exame do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para o coronavírus dá negativo

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Ministro foi ao hospital para retirar um abcesso e apresentou sintomas iniciais de infecção por coronavírus

O exame do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, para Covid-19 deu negativo, informou a assessoria da Corte nesta segunda-feira (25).

O boletim médico da equipe que atendeu o ministro divulgado nesta manhã informa que Toffoli vai fazer novos exames para descartar a hipótese de um falso negativo. O ministro está estável, respira sem ajuda de aparelhos e, nas últimas horas, apresentou melhoras nos sintomas respiratórios.

Toffoli foi internado no sábado (23) para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso no sábado. Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugeriram possível infecção pelo coronavírus. Na quarta-feira (20), Toffoli já havia sido submetido a um teste que também deu negativo para coronavírus.

Neste domingo (24), o STF informou que o ministro ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, assumiu a presidência do tribunal no mesmo domingo e comanda a corte até o retorno de Toffoli.

