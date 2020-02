Segundo o boletim, os 58 hóspedes – 34 repatriados e os 24 membros da tripulação que realizou o resgate – que estão no Hotel de Trânsito passaram por todas as avaliações clínicas protocolares e mantiveram o quadro assintomático.

A Secretaria da Saúde de Goiás também coletou secreções dos 58 hóspedes. Todo o material será analisado pelo Laboratório de Saúde Pública do Estado. Foram retiradas amostras do nariz e da garganta de todas as pessoas que estavam no avião. Elas serão examinadas para constatar a existência ou não do coronavírus bem como de outros 21 tipos de vírus.

O grupo, que está em quarentena, também terá os sinais vitais e a temperatura medidos três vezes ao dia. Esse acompanhamento será feito pelos 14 médicos que participaram da missão que resgatou os brasileiros em Wuhan, epicentro do coronavírus.