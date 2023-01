Tênis Exames detectam lesão muscular e Nadal fica ausente das quadras por até 2 meses

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

A lesão é no músculo que fica entre o fêmur e a lateral da coluna lombar. (Foto: Reprodução/Twitter)

Não foram simples dores do quadril que fizeram Rafael Nadal ser eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália. O tenista espanhol passou por exames nesta quinta-feira (19) em Melbourne que acusaram uma lesão muscular que o afastará das quadras por até dois meses.

Com movimentos limitados, Nadal não conseguiu se impor na estreia do primeiro Grand Slam do ano, na quarta-feira. Defendendo o título na Austrália, foi facilmente superado pelo americano Mackenzie McDonald, em jogo válido pela segunda rodada, por 6/4, 6/4 e 7/5. Ele perdeu após sentir dores no quadril ao longo da partida.

“É um momento difícil. É um dia complicado. Eu não posso dizer que não estou destruído mentalmente neste momento, porque eu estaria mentindo”, declarou após a partida o atleta de 36 anos, acostumado a enfrentar problemas físicos ao longo da carreira.

Nesta quinta, o tenista divulgou o resultado dos exames. “Boa tarde. Fiz exames médicos depois da derrota de ontem. A ressonância magnética mostra uma lesão de grau 2 no ilíaco psoas da perna esquerda. Agora é repouso esportivo e fisioterapia anti-inflamatória. Tempo de recuperação normal de 6 a 8 semanas”, informou o espanhol.

A lesão é no músculo que fica entre o fêmur e a lateral da coluna lombar. Ela é comum em quem pratica esportes e se não for tratada corretamente pode se tornar crônica. Ele provoca estalos no quadril e forte dores.

Nadal deve perder alguns torneios no período de ausência, entre eles, o ATP de Acapulco, no México, do qual foi o campeão em 2022. O retorno às quadras deve ocorrer nos Estados Unidos, em Indian Wells ou no Miami Open.

O campeão de 22 Grand Slams chegou a Melbourne com apenas uma vitória desde o Aberto dos Estados Unidos, uma vez que lesões nas costelas, abdômen e pés o mantiveram fora das quadras durante grande parte da última temporada após Wimbledon.

“Ele estará descansando nos próximos dias quando retornar à Espanha e começará com fisioterapia anti-inflamatória”, disse sua equipe em comunicado.

“O tempo normal estimado para uma recuperação completa é entre seis e oito semanas”, informou. Uma recuperação de seis a oito semanas permitirá a Nadal retornar bem antes da temporada de saibro, para defender seu título do Aberto da França entre o final de maio e início de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

