Esporte Rafael Nadal perde segunda no ATP Finals, deixa briga pelo número 1 e se complica

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Espanhol é superado por Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0. (Foto: Reprodução)

Rafael Nadal ainda não venceu um set sequer no ATP Finals, disputado em Turim, na Itália. O tenista espanhol foi derrotado nesta terça-feira pelo canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h58min de confronto. Com o segundo revés consecutivo, o recordista de títulos de Grand Slam corre o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos da competição que reúne os oito melhores da temporada.

Para não ser eliminado ainda nesta terça, ele precisa torcer por uma vitória do americano Taylor Fritz sobre o norueguês Casper Ruud, no fim do dia. Caso contrário, não terá mais chances de avançar às semifinais. Fritz havia derrotado o espanhol na estreia, no domingo, por 2 a 0.

Os dois tropeços impedem Nadal de seguir na briga pelo topo do ranking ainda neste ano. Ele não tem mais chances de desbancar o compatriota Carlos Alcaraz, que terminará a temporada na ponta, pela primeira vez na carreira.

“Amanhã (quarta-feira) começa minha temporada de 2023. Tenho de continuar trabalhando para ter opções no próximo ano. Há algumas coisas positivas, joguei dois torneios em duas semanas. Não esqueci como jogar tênis”, afirmou Nadal. “Preciso recuperar essas boas sensações e ter uma mentalidade forte para estar no nível que quero estar”, completou.

O jovem tenista, que não compete em Turim por conta de lesão, também não poderá mais ser superado pelo grego Stefanos Tsitsipas no topo do ranking. O tenista da Grécia entrou no torneio com uma pequena possibilidade de alcançar tal feito, mas perdeu a chance ao ser derrotado na estreia.

Nesta terça, em sua segunda partida na competição, Nadal esteve longe de repetir as atuações sólidas que lhe renderam os títulos do Aberto da Austrália e de Roland Garros neste ano. Ao mesmo tempo, viu Aliassime fazer uma grande performance do início ao fim.

Quase impecável, o canadense disparou 32 bolas vencedoras, mais do que o dobro de Nadal. E cometeu um erro não forçado a mais: 19 a 18. Aliassime, atual número seis do mundo, não perdeu o saque ao longo da partida, salvando cinco break points. Ao mesmo tempo, obteve duas quebras sobre o tenista mais experiente.

Os dois tenistas voltam à quadra na quinta-feira. Independente de ser eliminado hoje ou não, Nadal enfrentará Ruud. E Aliassime terá pela frente Fritz. Na estreia, o canadense foi batido por Ruud por 2 a 0. O grupo ainda tem nenhum classificado às semifinais.

