Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

A campanha de Pablo Marçal é voltada aos posts para o ambiente digital. (Foto: Reprodução)

Quem acompanha os debates com candidatos à prefeitura de São Paulo tem se acostumado a uma novidade por vezes incômoda: com a campanha voltada aos posts para o ambiente digital, Pablo Marçal (PRTB) possui uma equipe dedicada a filmar bastidores dos eventos, reações dos adversários e conversas entre assessores, marqueteiros e jornalistas. Nesta segunda, uma confusão envolvendo a equipe do ex-coach na reta final do encontro promovido pelo Grupo Flowe culminou em uma agressão de um dos assessores do candidato ao marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB).

Já no primeiro debate, na Band, membros da equipe de Marçal foram fazer lives no intervalo, gravando cenas do candidato e do prefeito. A atitude incomodou Fabio Wajngarten, da equipe de Nunes, que das bancadas do estúdio gritava para que pessoas fossem tiradas de perto do emedebista.

Com o passar do tempo, a cada debate mais membros da equipe de Marçal se credenciavam para os eventos. No encontro do Flow, havia seis assessores do ex-coach, o que atrasou o início da transmissão em 30 minutos – o limite eram quatro. No debate do jornal “O Estado de S. Paulo” e da Faap, a organização proibiu a gravações, mas a equipe de Marçal se manteve no meio da plateia de estudantes fazendo as filmagens, apesar de represálias.

Fernando Ivo Antunes, assessor da campanha de Marina Helena (Novo) e que já trabalhou com Duda em eleições anteriores, disse ao jornal O Globo que o marqueteiro afastou o celular de Medina no momento da primeira advertência a Marçal, durante as considerações finais, enquanto o soco teria sido desferido somente quando o ex-coach estava se retirando do palco. A declaração foi dada à Polícia Civil, em depoimento e consta do boletim de ocorrência.

“Tem um hiato de tempo claro. O soco dele não é uma reação àquele momento em que o Duda coloca a mão no celular do rapaz”, falou.

Segundo Antunes, o marqueteiro teria se irritado com a tentativa de Medina de filmar os assessores no momento em que orientavam seus candidatos. Para além de afastar a câmera, porém, ele não viu qualquer agressão por parte de Duda.

“Ele é um cara que não reage, é discreto. Tanto que, na hora do soco, o rapaz está com a roupa toda engomadinha, e não com a camisa aberta como estava na delegacia”, declarou.

Outro marqueteiro de uma campanha paulistana presente ao estúdio conta, sob pedido de anonimato, a mesma versão. “Não foi uma escalada de agressividade, nem um soco por reação. O Duda afastou o celular, a coisa passou, ele virou para o lado e o sujeito parou, pensou, mediu e deu o soco”, afirma.

Diversos assessores de Nunes narram um relato similar: o marqueteiro foi agredido de forma desprevenida, de costas, e não no momento em que segura o celular de Medina para evitar a filmagem.

Integrantes da campanha de Datena também afirmam que Duda reagiu com ironia e riso às advertências dadas a Marçal durante o debate, mas o soco dado por Medina não foi ato contínuo. Eles contam que o assessor de Marçal esperou Duda ficar vulnerável e deu o soco. Para aliados do apresentador, a violência de Medina foi premeditada.

Marçal, em uma carreata no bairro da Mooca, também deu a sua versão. “Minha equipe não começou a agressão. Quem premeditou foi o próprio Duda. O cara usando legitima defesa foi lá e fez aquilo. Achei desproporcional (o soco) e não aprovei”, disse. As informações são do jornal O Globo.

