Imagens captadas pelos radares da PRF flagraram motoristas acelerando a até 200 quilômetros por hora pelo País. As fiscalizações têm se concentrado em cerca de 200 pontos de rodovias considerados críticos. Um em cada três acidentes registrados nas estradas federais aconteceu nesses pontos ao longo deste ano.

O diretor de Operações da PRF, Marcus Vinícius Silva de Almeida, pediu aos motoristas brasileiros que dirijam com mais prudência a fim de diminuir a quantidade de acidentes e, consequentemente, o número de mortes. “A mudança de comportamento do motorista brasileiro é essencial para que a gente consiga diminuir as mortes no trânsito porque o excesso de velocidade, juntamente com o uso de álcool e direção e as ultrapassagens indevidas, são as principais causas de mortes no trânsito”, afirmou.