Polícia Preso motorista embriagado que causou acidente em rodovia federal no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Teste do bafômetro aplicado pela PRF apontou a embriaguez do motorista Foto: PRF/Divulgação Teste do bafômetro aplicado pela PRF apontou a embriaguez do motorista. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (20), um motorista embriagado que causou um acidente na BR-287, em Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Durante patrulhamento na rodovia, os policiais visualizaram uma colisão entre uma caminhonete, que era dirigida por um homem de 52 anos, e uma motocicleta, conduzida por um jovem de 25 anos. Ninguém ficou ferido no acidente.

Foram realizados testes de bafômetro nos motoristas, que apontaram resultado negativo para o motociclista e positivo para o outro condutor. Além de preso, ele foi multado e responderá a um processo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/preso-motorista-embriagado-que-causou-acidente-em-rodovia-federal-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Preso motorista embriagado que causou acidente em rodovia federal no interior do Rio Grande do Sul

2023-09-21