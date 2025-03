Mundo Executivos do setor de petróleo estão cada vez mais frustrados com agenda de Trump: gastaram mais de 75 milhões de dólares para ajudar a eleger o republicano e veem tarifas a importados encarecer materiais essenciais

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os preços do petróleo caíram cerca de 14% desde pouco antes de Trump assumir o cargo, para cerca de US$ 67 o barril. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Executivos do setor de petróleo e gás se reuniram com o presidente Donald Trump na Casa Branca na quarta-feira, 19, buscando influenciá-lo em questões que vão desde a desregulamentação até as tarifas.

Alguns executivos do setor, que gastaram mais de US$ 75 milhões para ajudar a eleger o republicano, estão cada vez mais frustrados com a agenda do governo. As tarifas estão encarecendo materiais essenciais, como tubos de aço, além de abalar a confiança do consumidor.

Os preços do petróleo caíram cerca de 14% desde pouco antes de Trump assumir o cargo, para cerca de US$ 67 o barril. Peter Navarro, assessor sênior da Casa Branca, falou sobre os benefícios do petróleo vendido por apenas US$ 50 o barril. Com esses preços, as empresas que operam em grandes áreas do setor petrolífero americano perderiam dinheiro perfurando novos poços.

Os preços do petróleo não foram discutidos durante a reunião de quarta-feira, disseram as autoridades do governo Trump.

“Não há nada que pudéssemos dizer naquela sala que mudasse isso nem um pouco e, portanto, não foi realmente um tópico de discussão”, disse Doug Burgum, secretário do Interior, aos repórteres.

Em vez disso, de acordo com Burgum, os executivos se concentraram em questões como facilitar a obtenção de licenças para projetos de energia. “Temos de ser capazes de construir, baby, construir para que tenhamos de fato a infraestrutura para impulsionar nossa economia”, disse ele.

Aqui estão algumas das prioridades do setor:

Reforma do licenciamento

As empresas de energia estão pressionando Trump e o Congresso a flexibilizar as regras de licenciamento para facilitar a construção de linhas de transmissão, oleodutos e outras infraestruturas. Muitas empresas querem dificultar que os estados bloqueiem os projetos propostos e que os ambientalistas e outros os prendam nos tribunais.

“Se você quer mais energia nos Estados Unidos e mais investimentos nos Estados Unidos, temos de ser capazes de construir coisas novamente. Já ouvi isso várias vezes”, disse Chris Wright, o novo secretário de Energia dos EUA, na semana passada, resumindo o feedback dos executivos com quem se reuniu na conferência CERAWeek by S&P Global, em Houston. “Minha resposta é: Dê-me detalhes específicos. Que licença? Qual foi o problema?”

Tarifas

As refinarias dos EUA compram petróleo do Canadá e do México, transformam-no em combustíveis como a gasolina e depois exportam esses produtos mais valiosos. Esses laços comerciais foram formados ao longo de décadas e seria difícil e caro desfazê-los.

Trump anunciou tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México, com uma taxa menor, de 10%, para os produtos energéticos canadenses. Mas, neste mês, ele adiou essas tarifas sobre a maioria das mercadorias, incluindo a energia importada de acordo com um acordo comercial norte-americano negociado por Trump durante seu primeiro mandato. Esse adiamento está previsto para terminar no início de abril.

A tarifa de 25% sobre o aço importado, que entrou em vigor este mês, também é uma grande preocupação para os executivos. O metal é usado em tudo, de tubulações a poços, e está ficando mais caro por causa da tarifa. Alguns executivos continuam esperançosos de que conseguirão obter isenções, embora Trump tenha rejeitado essa ideia.

Wright disse aos repórteres na quarta-feira que as discussões sobre as tarifas estavam em andamento.

Exportações de gás natural

Mais cedo na quarta-feira, o Departamento de Energia concedeu aprovação condicional a um grande projeto de exportação de gás natural na Costa do Golfo, conhecido como CP2 LNG. Essa é uma área em que as empresas de petróleo e gás e o governo Trump estão alinhados: Ambos querem vender mais gás natural no exterior.

O ex-presidente Joseph R. Biden Jr. suspendeu o licenciamento em janeiro de 2024 para estudar como os projetos afetariam as mudanças climáticas, entre outras preocupações.

O gás natural é composto principalmente de metano, um potente gás de efeito estufa que pode vazar de poços, tubulações e outras infraestruturas. A queima de gás natural também produz dióxido de carbono, outro gás de efeito estufa, embora muito menos do que a queima de carvão.

O governo Biden acabou descobrindo que um grande aumento nas exportações dos EUA poderia fazer com que as emissões globais de gases de efeito estufa aumentassem modestamente e criassem poluição nas comunidades próximas aos terminais de exportação. Um estudo separado divulgado este mês pela S&P Global concluiu que o aumento das exportações dos EUA ajudaria a manter o controle das emissões globais porque o gás substituiria outras fontes de energia mais sujas.

O desenvolvedor da CP2, a Venture Global, estava esperando há mais de três anos pela aprovação do Departamento de Energia. O departamento disse na quarta-feira que estava concedendo a aprovação porque o projeto ajudaria a economia dos EUA e contribuiria para a segurança energética do país e de seus aliados. As informações são do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/executivos-do-setor-de-petroleo-estao-cada-vez-mais-frustrados-com-agenda-de-trump-gastaram-mais-de-75-milhoes-de-dolares-para-ajudar-a-eleger-o-republicano-e-veem-tarifas-a-importados-encarecer-mate/

Executivos do setor de petróleo estão cada vez mais frustrados com agenda de Trump: gastaram mais de 75 milhões de dólares para ajudar a eleger o republicano e veem tarifas a importados encarecer materiais essenciais

2025-03-22