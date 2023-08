Geral Exército afirma que “não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes”

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O suposto envolvimento de Lourena Cid no caso das joias presenteadas a Bolsonaro causou mal-estar na cúpula do Exército. (Foto: Alesp)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o Exército Brasileiro disse não compactuar “com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes”. Em nota, a corporação informou estar acompanhando as diligências realizadas pela PF (Polícia Federal)contra o oficial, suspeito de vender joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao jornal O Globo, o Exército disse estar colaborando com as investigações em curso. “A Força não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos, pois esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República”, afirmou, no comunicado.

Além de Lourena Cid, também foram alvos de busca e apreensão o tenente do Exército Osmar Crivelatti, que integrava a equipe da Ajudância de Ordens e atualmente era assessor de Bolsonaro; e advogado Frederick Wassef, que representava a família do ex-presidente.

Peculato e lavagem

No total, foram cumpridos mandados em Brasília, um em São Paulo e um em Niterói, deferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decorrência desse inquérito. De acordo com a Polícia Federal, o grupo é suspeito dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

“Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior”, informou a PF.

Dinheiro vivo

O inquérito apontou que os valores obtidos das vendas desses objetos teriam sido convertidos em dinheiro vivo e “ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores”.

O general Lourena Cid movimentou quase R$ 4 milhões em contas bancárias entre fevereiro de 2022 e maio deste ano. É o que aponta o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

As transações foram consideradas “atípicas” para “agentes públicos”. O documento que relata o valor de R$ 3.914.157 foi enviado à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara dos Deputados.

Ao todo, o general Cid recebeu R$ 1.949.104 em suas contas e enviou R$ 1.965.053. Segundo dados do Portal da Transparência do governo federal, ele recebe um salário líquido de R$ 23.896,43. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/exercito-afirma-que-nao-compactua-com-eventuais-desvios-de-conduta-de-quaisquer-de-seus-integrantes/

Exército afirma que “não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes”

2023-08-13