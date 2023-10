Mundo Exército de Israel pede que palestinos deixem a Cidade de Gaza em até 24 horas

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Segundo o Exército, a "evacuação é para a própria segurança" dos habitantes da Cidade de Gaza. (Foto: Ministério da Saúde da Faixa de Gaza)

O Exército israelense emitiu um comunicado, na noite de quinta-feira (12), pedindo que todos os moradores da Cidade de Gaza deixem as suas casas em direção ao Sul da Faixa de Gaza em até 24 horas.

Segundo o Exército, a “evacuação é para a própria segurança” dos habitantes da Cidade de Gaza. Israel recomendou que as pessoas só voltem à cidade quando o governo israelense permitir. Palestinos temem que a ordem seja um indicativo de que o Exército entrará por terra na região.

Pouco tempo antes do comunicado oficial, a ONU (Organização das Nações Unidas) havia informado que os militares israelenses avisaram que todos os palestinos na região Norte da Faixa de Gaza – cerca de 1,1 milhão de pessoas – deveriam migrar para o Sul. No entanto, segundo as informações do Exército, o alerta é apenas para a Cidade de Gaza, que conta com cerca de 600 mil habitantes.

Israel também afirmou que, nos próximos dias, as operações na Cidade de Gaza serão “significativas” e que os moradores não devem se aproximar ou tentar ultrapassar a fronteira.

Segundo a ONU, o comunicado de Israel foi enviado pouco antes da meia-noite de quinta no horário local. Assim, as 24 horas serão completadas às 18h desta sexta-feira (13), no horário de Brasília. A entidade informou que já transferiu seu centro de operações centrais para o Sul de Gaza.

O Hamas afirmou que o aviso é uma “propaganda falsa, com o objetivo de semear confusão entre os cidadãos e prejudicar a coesão interna”. O grupo terrorista orientou os cidadãos palestinos a “não se envolverem nestas tentativas”.

2023-10-13