5 de outubro de 2024

O apoio ocorrerá em 14 Estados. Foto: Divulgação/Exército O apoio ocorrerá em 14 Estados. (Foto: Divulgação/Exército) Foto: Divulgação/Exército

Um contingente de aproximadamente 20 mil militares do Exército foi deslocado, em 490 municípios brasileiros, para a operação de Garantia de Votação e Apuração (GVA) nas eleições municipais.

A presença das tropas busca prevenir tumultos, intimidações ou irregularidades, assegurando que o processo eleitoral ocorra de forma pacífica e organizada. Além de garantir a segurança neste domingo (6) de votação em todo o País, as Forças Armadas também são responsáveis por apoiar a logística de transporte das urnas eletrônicas. Para isso, o Exército atua em conjunto com as forças de segurança locais.

O apoio ocorrerá em 14 Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. A solicitação de Garantia de Votação e Apuração é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em coordenação com os tribunais regionais eleitorais.

A execução envolve o uso de efetivos militares, embarcações, veículos e aeronaves, conforme as demandas de logística e segurança. Uma das maiores operações será na região Norte. O Comando Conjunto da Amazônia empregará mais de cinco mil militares, 218 viaturas, 66 embarcações e 13 aeronaves, incluindo cinco aviões e oito helicópteros.

