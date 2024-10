Inter Fora de casa, Inter empata em 2 a 2 com o Corinthians entra no G6 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo foi disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, o Inter empatou em 2 a 2 com o Corinthians na noite desse sábado (5). Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado subiu para a 6ª posição da tabela, com 46 pontos. O Colorado volta a campo somente no dia 19 (sábado) para enfrentar o Grêmio, às 16h, no Estádio Beira-Rio.

Posteriormente ao clássico Grenal, o Inter vai encarar o Atlético-MG no dia 26 (sábado), às 19h, na Arena MRV. Depois, em um duelo que havia sido adiado, a equipe colorada receberá o Flamengo no Beira Rio. Válido pela 17° rodada, o confronto será travado no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h.

