Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Segundo as Forças Armadas do Líbano, militares libaneses reagiram depois que um grupamento de Israel atacou um posto militar do Exército libanês nesta quinta-feira Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quase duas semanas após Israel invadir seu território, as Forças Armadas do Líbano reagiram nesta quinta-feira (03) pela primeira vez à ofensiva e dispararam contra soldados israelenses.

Segundo as Forças Armadas do Líbano, militares libaneses reagiram depois que um grupamento de Israel atacou um posto militar do Exército libanês nesta quinta-feira. O ataque deixou um soldado do Líbano morto.

Até este episódio, Israel vinha enfrentando apenas integrantes do Hezbollah — o grupo extremista libanês financiado pelo Irã — desde que invadiu o Líbano, no início desta semana.

“Um soldado morreu depois que o inimigo israelense atacou um posto militar na área de Bint Jbeil, no sul, e os militares responderam com disparos”, disse o Exército libanês, em comunicado.

Desestruturado e enfraquecido após duas guerras e uma das maiores crises econômicas mundiais atualmente, o Exército do Líbano sofre com falta de equipamentos, fundos e contingentes, e, por isso, tem poucas condições de enfrentar o Exército israelense, na avaliação de especialistas.

Já o Hezbollah, financiado pelo Irã, tem um arsenal maior que o do Exército libanês. As Forças Armadas de Israel ainda não haviam confirmado se atiraram contra o posto militar libanês nem se manifestado sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

O governo israelense vinha afirmando que os bombardeios e as incursões por terra no país vizinho não têm como alvo o Estado do Líbano, mas sim estruturas específicas do Hezbollah dentro do território libanês.

Mais de 1.900 mortos

Em menos de duas semanas, os bombardeios de Israel ao Líbano já deixaram 1.974 pessoas mortas, afirmou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde libanês. Desse total, 127 eram crianças, ainda de acordo com o ministério. Mais de 6 mil pessoas também ficaram feridas em decorrência dos bombardeios.

O número ultrapassou o balanço total de mortos na guerra do Líbano em 2006 — quando Israel também invadiu o país vizinho para lutar contra o Hezbollah. Em pouco mais de um mês, o conflito teve um total de 1.191 mortos, entre civis, soldados e membros do Hezbollah.

No conflito atual, as Forças Armadas de Israel começaram a bombardear o território libanês em 20 de setembro, dias depois de anunciar uma nova fase da guerra, com foco no norte de Israel, perto da fronteira com o sul do Líbano. A região é o reduto do Hezbollah, grupo extremista libanês financiado pelo Irã que luta contra Israel.

Pouco mais de uma semana do início dos bombardeios, Israel invadiu o Líbano por terra. Nesta quinta-feira, dois novos ciclos de bombardeios atingiram o centro de Beirute, matando nove pessoas e ferindo outras 14.

