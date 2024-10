Porto Alegre Pelo menos 85% do cronograma já foi cumprido para a retomada dos voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Obras estão na terceira e última etapa, com previsão de retorno dos pousos e decolagens no dia 21 de outubro Foto: Divulgação/Fraport Brasil Divulgação/Fraport Brasil Foto: Divulgação/Fraport Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fraport Brasil – concessionária que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, – informou que 85% dos trabalhos previstos no cronograma de intervenções já estão concluídos. Conforme a empresa, as obras de recuperação da infraestrutura aeroportuária seguem avançando conforme o cronograma projetado para a reabertura parcial em 21 de outubro.

Em função das recentes intempéries, a etapa de pavimentação da primeira parte da pista será finalizada nos próximos dias. Na sequência, os trabalhos serão direcionados para a implantação da sinalização horizontal necessária para a retomada da operação de pousos e decolagens, no trecho de 1.730m da pista que estará em funcionamento a partir de 21 de outubro.

Os equipamentos do sistema de iluminação e balizamento de aeronaves que serão utilizados na retomada foram recuperados pela equipe de Manutenção da Fraport Brasil e, agora, estão sendo reinstalados para execução de testes que seguirão ocorrendo nos próximos dias. As obras nas taxiways F e D foram concluídas, assim como as intervenções previstas na taxilane e taxiway M4.

A subestação de energia que alimenta os auxílios visuais foi religada e está em fase de testes. Na próxima semana, a aeronave GEIV, da FAB (Força Aérea Brasileira), fará voos para aferições dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem.

Esta atividade faz parte do processo de homologação da pista de pouso e decolagem para certificar e autorizar sua operação. Além da conclusão das intervenções na pista de pousos e decolagens, estão em fase final de recuperação os sistemas de TI, a montagem das escadas rolantes, da esteira de restituição de bagagem e finalização do sistema de abastecimento de energia elétrica do Terminal de Passageiros.

Até o momento, para a reabertura parcial em 21 de outubro, foi realizado cerca de 85% dos trabalhos previstos no cronograma de intervenções. A terceira e última fase das obras para recuperação total do aeroporto está prevista para ser finalizada em 16 de dezembro, com a entrega dos 3.200m da pista de pousos e decolagens, recuperação completa dos sistemas de energia e infraestrutura do aeroporto.

“Estamos cumprindo o cronograma proposto até o momento. Temos certeza de que a reabertura do nosso aeroporto será de suma importância para acelerar, principalmente, a economia do nosso Estado. Ainda temos muito trabalho até o dia 21″, afirma Cassio Gonçalves, diretor de infraestrutura e manutenção.

A retomada dos voos domésticos no aeroporto de Porto Alegre ocorrerá em 21/10. A operação em pista reduzida (1.730m) terá uma capacidade de receber até 128 frequências diariamente, entre 8h e 22h.

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e já estão com as vendas de bilhetes abertas. Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Curitiba/PR, Guarulhos/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/pelo-menos-85-do-cronograma-ja-foi-cumprido-para-a-retomada-dos-voos-no-aeroporto-salgado-filho-em-porto-alegre/

Pelo menos 85% do cronograma já foi cumprido para a retomada dos voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

2024-10-03