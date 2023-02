Política Exército escolhe três generais para serem alçados ao posto máximo da carreira

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Defesa, José Múcio garante que critério utilizado foi o da antiguidade. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Alto Comando do Exército decidiu promover três generais ao posto de quatro estrelas – o topo da carreira. O Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que as promoções são parte da rotina.

“Nosso compromisso é o de respeito à antiguidade”, disse Múcio após um evento em que foi homenageado no Tribunal de Contas da União (TCU).

As vagas foram abertas porque o ex-comandante da Força, general Júlio César de Arruda, e o atual chefe do Estado-Maior, general Valério Stumpf Trindade, foram para a reserva, além do atual comandante, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Para assumir a função, ele automaticamente deixa o serviço ativo e abre espaço para um outro militar ser promovido.

Os nomes escolhidos pelo Alto Comando ainda precisam do aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, é tradição que sejam respeitados.

Os generais propostos para promoção são: Kleber Nunes de Vasconcellos, atual comandante da 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro; Hertz Pires do Nascimento, vice-chefe do Estado-Maior do Exército; e Luiz Fernando Baganha, que chefiou a secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial no governo Bolsonaro.

Com essas mudanças, vagas serão abertas em postos inferiores, como general de divisão (três estrelas) e general de brigada (duas estrelas). Os nomes para esses postos serão definidos ainda nesta semana, na sequência de reuniões do Alto Comando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/exercito-escolhe-tres-generais-para-serem-alcados-ao-posto-maximo-da-carreira/

Exército escolhe três generais para serem alçados ao posto máximo da carreira