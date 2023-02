Política “Tudo tem limite”: presidente do PT critica foto de deputado petista com ministro da Saúde de Bolsonaro. “É desrespeito com as vítimas da covid”

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Deputado Washington Quaquá se encontrou com Eduardo Pazullo e publicou um registro no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quarta-feira (15) o também deputado e vice-presidente do PT para o Sudeste, Washington Quaquá (RJ), por uma foto que ele tirou ao lado de Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro.

Pazuello também se elegeu para a Câmara dos Deputados. Ele e Quaquá são colegas da bancada do Rio de Janeiro. A foto dos dois lado a lado foi publicada por Quaquá no Instagram.

Ao postar a imagem, o próprio Quaquá escreveu que sabia que “intolerantes da esquerda e da direita” iriam criticar. Mas, segundo o deputado petista, a tarefa do governo Lula é “unir, pacificar e reconstruir o país”.

Para Gleisi, a foto é desrespeitosa com o PT e também com as vítimas de Covid. Pazuello chefiou o ministério durante um dos períodos mais agudos da pandemia. Na época, ele foi criticado por acatar ordens de Bolsonaro que iam contra a ciência e contra as recomendações das autoridades sanitárias.

“Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites”, afirmou Gleisi.

Resposta

Quaquá recebeu críticas também da militância petista por causa da foto. Ele rebateu com um vídeo na rede social, publicado antes da manifestação de Gleisi.

Quaquá disse que a “esquerda stalinista, como uns idiotas aí que escreveram bobagens na internet” são como os “stalinistas, idiotas e fascistas iguais aos nazistas”.

Ele também publicou a foto de um jumento, com a legenda: “De direita ou esquerda, jumento é jumento”.

Além de ter apoiado a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, Pazuello é alvo de críticas da esquerda por sua atuação à frente do Ministério da Saúde.

Ele chefiou a pasta de maio de 2020 a março de 2021, período em que o Brasil enfrentou o auge da pandemia de covid.

O ex-ministro foi citado pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a gestão da pandemia, no Senado Federal, pelos crimes de epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime e crimes contra a humanidade. Durante a campanha eleitoral, Lula se comprometeu a colocar Pazuello “na cadeia” com base nas acusações da CPI.

Em 1º de fevereiro, o bolsonarista foi empossado para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, onde também atuam Gleisi e Quaquá.

