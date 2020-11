Brasil Expectativa de vida do brasileiro cresce para 76,6 anos, diz o IBGE

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em 2018, indicador foi de 76,3 Foto: Adenir Britto/CMSJC Em 2018, indicador foi de 76,3. (Foto: Adenir Britto/CMSJC) Foto: Adenir Britto/CMSJC

A expectativa de vida ao nascer dos brasileiros era de 76,6 em 2019, de acordo com dados publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (26).

Essa estimativa vem crescendo desde 1940. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de apenas 45,5 anos, ou seja, os brasileiros hoje vivem, em média, 30,8 anos a mais do que em meados do século passado.

A expectativa de vida muda conforme o ano de nascimento da pessoa, ao que se dá o nome de “projeção de sobrevida”. Por exemplo, quem tinha 30 anos completos em 2019 terá um tempo médio de vida diferente de quem nasceu naquele ano.

Veja a expectativa de vida por idade:

• Aos 30 anos: 48,9 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 78,9 anos;

• Aos 40 anos: 39,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 79,7 anos;

• Aos 50 anos: 30,8 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 80,8 anos;

• Aos 60 anos: 22,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 82,7 anos;

• Aos 70 anos: 15,5 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 85,5 anos;

• Aos 80 anos ou mais: 9,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 89,7 anos ou mais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil