Porto Alegre Com aumento da demanda, Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabre leitos para tratamento de pacientes críticos do coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Com isso, a instituição volta a contar com 66 vagas exclusivas para casos gravíssimos de coronavírus

O aumento na demanda por leitos de atendimento a pacientes em situação crítica por causa da Covid-19 fez que com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabrisse oito leitos dedicados à doença no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). Com isso, a instituição volta a contar com 66 vagas exclusivas para casos gravíssimos de coronavírus.

Mesmo com a nova ampliação, a taxa de ocupação nos leitos de tratamento intensivo do Clínicas é de 97%. São 64 pacientes com necessidade de monitoramento extensivo no hospital, sendo que 62 deles já foram diagnosticados com a doença. Há, ainda, outras 27 pessoas com a Covid-19 na instituição, sendo 25 adultos e duas crianças.

Conforme a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas, a medida está alinhada com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), e a instituição segue em alerta para manter os atendimentos à população normalmente. Os profissionais reiteraram a necessidade do uso de máscara e higiene das mãos para evitar a propagação do vírus.

