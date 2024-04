Antonio Neuri Garcia Explorando as maravilhas da Quarta Colônia: uma jornada pelo turismo e empreendedorismo

Por Antonio Garcia | 24 de abril de 2024

A Quarta Colônia, situada no coração do Rio Grande do Sul, é uma região repleta de histórias, cultura e belezas naturais. (Foto: Cleusa Jung)

A Quarta Colônia, situada no coração do Rio Grande do Sul, é uma região repleta de histórias, cultura e belezas naturais. Composta pelos municípios de São João do Polêsine, Ivorá, Faxinal do Soturno, Pinhal Grande, Restinga Seca, Silveira Martins, Agudo, Dona Francisca e Nova Palma, emerge como um tesouro a ser descoberto pelos amantes do turismo.

Reconhecida como Geoparque pela UNESCO, a região oferece uma variedade de experiências que vão desde paisagens exuberantes até oportunidades empreendedoras vibrantes. A presença do Recanto do Maestro foi um fator crucial para o desenvolvimento da Quarta Colônia, sendo visionaria no assunto inovações, trabalhando novas formas de liderar e construir habilidades administrativas que

auxiliaram organização assim como o crescimento da região, atualmente serve como um refúgio gastronômico de tranquilidade, lazer e cultura, encantando os visitantes com sua atmosfera humanista.

Também na Quarta Colônia está presente o Jardim das Esculturas, uma grande exposição ao ar livre, considerado o maior parque de escultura em pedra da América Latina em constante ampliação, repleto de trilhas e temáticas diferentes, onde a arte está em completa harmonia com a natureza, localizado na área rural de Júlio de Castilhos, na localidade de São João dos Mellos, nos limites do município de Nova Palma, na Região Central do Rio Grande do Sul.

O Jardim das Esculturas é um verdadeiro deleite para os amantes das artes, apresentando obras magníficas esculpidas em pedra ao meio à natureza exuberante, sendo um ponto turístico importante na região, atraindo visitantes interessados na arte.

No local é possível desfrutar de uma boa gastronomia e hospedagem em cabanas aconchegantes. Em Faxinal do Soturno, temos a Ermida São Pio que é um local de grande importância religiosa e cultural, trata-se de uma capela dedicada a São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, um dos santos mais venerados no mundo católico.

A Ermida atrai fiéis e visitantes que buscam momentos de reflexão e devoção de fé, além apreciar uma bela paisagem, oferecendo uma vista impressionante e oportunidades para atividades ao ar livre, como caminhadas e observação da natureza. Enquanto as Cascatas de

Ivorá, localizadas no município de Ivorá, oferecem um espetáculo

impressionante na região.

Com diversas quedas d’água em meio a uma paisagem exuberante, para os visitantes desfrutarem da natureza, praticar atividades ao ar livre como trilhas e banhos refrescantes. É um destino popular para turismo ecológico e aventura na região.

Já o Festival Internacional de Música no Vale Veneto é um ponto alto do calendário cultural, atraindo talentos de todo o mundo para celebrar a arte e a diversidade musical.

No município de Pinhal Grande, a barragem construída no curso do Rio Jacuí, que forma a usina hidroelétrica Itaúba, passou a ser explorado como mais um atrativo do Geoparque da Quarta Colônia, especialmente para passeio de barco e jet ski, proporcionando uma oportunidade relaxante para apreciar uma paisagem deslumbrante e talvez aprender mais sobre a região a partir de uma perspectiva única.

Para quem quer explorar fósseis e apreender sobre pré-história da região, a Quarta Colônia dispõe do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, localizado no município de São João do Polêsine. Lá, você pode encontrar exposições fascinantes e até mesmo participar de atividades interativas relacionadas à paleontologia.

A gastronomia da Quarta Colônia reflete a rica herança cultural da região, com pratos tradicionais que combinam influências indígenas, africanas e europeias. O turismo gastronômico na Quarta Colônia oferece aos visitantes a oportunidade de experimentar essas delícias locais em restaurantes familiares, feiras de produtos regionais e eventos gastronômicos organizado pelas entidades sociais.

Empreendedores locais têm investido no desenvolvimento da gastronomia da região, criando restaurantes que valorizam ingredientes locais e receitas tradicionais. Além do turismo cultural, gastronômico e paleontológico, a Quarta Colônia também brilha no cenário do agronegócio, apresentando oportunidades de investimento e colaboração para empreendedores visionários. O artesanato local é uma expressão autêntica da cultura da região, oferecendo produtos únicos e memorável para os visitantes levarem consigo.

Com uma variedade de opções de hospedagem, desde aconchegantes

pousadas familiares, hotéis e até luxuoso resort com águas, a Quarta Colônia recebe os visitantes de braços abertos, prometendo uma experiência inesquecível.

Em resumo, a Quarta Colônia se destaca como um destino turístico completo, onde a beleza natural se combina com a rica herança cultural, criando um ambiente propício para o turismo sustentável e oportunidades de negócios florescentes.

Antonio Neuri Garcia, advogado, empreendedor, presidente da ACIS de Faxinal do Soturno e Membro do Grupo Front.

