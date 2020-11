Rio Grande do Sul Explosão em depósito de gás causa morte em Pelotas

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

O estrondo causou pânico no bairro Três Vendas Foto: BM/Divulgação O estrondo causou pânico no bairro Três Vendas. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Uma explosão foi registrada em um depósito de gás da Liquigás localizado na avenida Fernando Osório, no bairro Três Vendas, em Pelotas, no Sul do RS, na tarde desta terça-feira (17).

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, de acordo com a Brigada Militar. Outros prédios e casas localizados na região tiveram vidros e telhas danificados após o estrondo.

Vários botijões ficaram espalhados pela distribuidora por causa da explosão. A causa da tragédia será investigada.

