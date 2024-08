Mundo Explosão em frente a uma sinagoga no sul da França deixa um policial ferido

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

A França está em estado de alerta contra ataques antissemitas no país desde o inicio da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois carros, um deles com um botijão de gás, foram incendiados neste sábado (24), em frente a uma sinagoga em La Grande-Motte, uma cidade no Sul da França, provocando uma explosão que feriu um agente da polícia local, segundo informaram as autoridades.

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, descreveu o ataque em frente à sinagoga Beit Yaacov, nessa cidade costeira francesa, como um “ato obviamente criminoso”.

“Todos os meios estão sendo mobilizados para encontrar o autor do crime”, assegurou e ordenou que a presença policial fosse aumentada em frente a todas as sinagogas no país.

La Grande-Motte, cidade perto de Montpellier, tem cerca de 8.500 habitantes, mas a sua população se multiplica durante a temporada turística de verão.

Alerta

A França está em estado de alerta contra ataques antissemitas no país desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado. O país europeu possui a terceira maior comunidade judaica do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Israel.

O governo francês contabilizou 887 atos antissemitas no primeiro semestre de 2024, quase três vezes mais do que no mesmo período de 2023.

