Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

As explosões acontecem em meio às tentativas de retiradas de cidadãos estrangeiros do Líbano. Foto: Reprodução/YouTube As explosões acontecem em meio às tentativas de retiradas de cidadãos estrangeiros do Líbano. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Uma série de fortes explosões foi vista próximo ao aeroporto de Beirute, capital no Líbano, na madrugada de sexta-feira (4), pelo horário local – noite de quinta-feira (3), no Brasil. O ministro dos Transportes do Líbano afirmou que as explosões foram provocadas por um ataque israelense.

O site Axios, citando fontes militares de Israel, disse que o alvo do ataque seria Hashem Safi al-Din, um dos chefes do Hezbollah. Ele é visto como um dos favoritos a se tornar o número 1 do grupo extremista, após a morte de Hassan Nasrallah. O paradeiro de Safi al-Din é desconhecido.

As explosões acontecem em meio às tentativas de retiradas de cidadãos estrangeiros do Líbano. O Brasil, por exemplo, aguarda autorização para pousar uma aeronave em Beirute e resgatar brasileiros. A previsão era de que um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) chegasse ao Líbano na sexta-feira.

Antes das explosões, o chanceler Mauro Vieira disse que a retirada de brasileiros poderia ser adiada, “se houver algum episódio que não permita a aterrissagem”.

Nos últimos dias, Israel lançou uma série de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah em Beirute. Os militares também mantêm uma frente de batalha no sul do país, na região de fronteira.

Em duas semanas, ataques israelenses em todo o território libanês provocaram 1,9 mil mortes. Somente nesta quinta-feira, 37 pessoas foram mortas e 151 se feriram em ataques, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

Entenda

Israel disse que está fazendo uma operação militar contra o grupo extremista Hezbollah. Embora tenha atuação política no Líbano, a organização possui um braço armado com forte influência no país. Além disso, o Hezbollah é apoiado pelo Irã e é aliado dos terroristas do Hamas.

Os extremistas têm bombardeado o norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade aos terroristas do Hamas e às vítimas da guerra na Faixa de Gaza.

Nos últimos meses, Israel e Hezbollah viveram um aumento nas tensões. Um comandante do grupo extremista foi morto em um ataque israelense no Líbano, em julho. No mês seguinte, o grupo preparou uma resposta em larga escala contra Israel, que acabou sendo repelida.

Mais recentemente, líderes israelenses emitiram uma série de avisos sobre o aumento de operações contra o Hezbollah.

