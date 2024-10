Últimas Lula diz que “esperou um milagre para que avião não caísse”, após falha técnica no México

Lula desembarca de avião no México ao lado da primeira-dama Janja. Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (3) que esperou um “milagre de Deus” para que o avião presidencial que teve um incidente no México esta semana não caísse.

O presidente afirmou que pensou muito sobre a vida durante as cerca de cinco horas em que a aeronave ficou voando em círculos para queimar combustível e ficar mais leve para pousar, na última terça-feira (1º).

“Eu vou dizer a vocês, eu pensei na minha porque eu fiquei quatro horas e meia dentro de um avião, sabe, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse. Eu pensei muito na minha vida”, afirmou Lula.

A declaração do presidente foi dada durante uma transmissão ao vivo em uma rede social com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), candidato a prefeito da capital paulista.

Na terça-feira (1º), com problemas técnicos, o avião de Lula fez 50 voltas no céu do México até pousar. A aeronave ficou quase 5 horas sobrevoando a Cidade do México para perder combustível e voltar ao solo em segurança.

A falha não foi detalhada e a comitiva precisou usar o avião ‘reserva’ para retornar.

Compra de novo avião

Também nesta quinta-feira (3), o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, defendeu a compra de um novo avião presidencial.

“Um país como o nosso, do tamanho do Brasil, merece ter um avião de maior porte para transportar o presidente”, afirmou.

“Pessoalmente eu defendo [a compra de uma nova aeronave]. Esse avião completa 20 anos em 5 de janeiro. O avião é seguro, mas além disso ele tem autonomia que nos atende em parte. Acho que um país como o nosso, uma potência mundial, entre as dez maiores economia do mundo deve ter um avião maior, que tenha mais autonomia e mais espaço para levar o mandatário do país”, disse Damasceno.

Investigação

Damasceno afirmou que não houve desligamento da turbina e do motor do avião e que as causas da falha seguem em investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Não há prazo para divulgação do relatório preliminar.

Segundo ele, não foram encontrados sinais de “ingestão de pássaros” e outras hipóteses são consideradas.

“Nós não temos indicação de ingestão de pássaros, não há ainda. Normalmente quando o pássaro é grande fica pena, sangue, mas pode ser. Sempre que há uma vibração no motor e dá uma trepidação na estrutura, no airframe [corpo] do avião, sempre é uma indicação de que às vezes o desprendimento de uma peça, ou uma ingestão de pássaros ou as vezes uma coisa quase absurda a ingestão de um outro alimento que sai de outro avião”, afirmou o comandante.

